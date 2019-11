Maps, Eiffel Investment Group entra nel capitale della PMI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A renderlo noto è la PMI attiva nel settore del della digital transformation, che esplica di aver ricevuto lo scorso martedì 5 novembre da parte di Eiffel Investment Group comunicazione attestante la, al capitale sociale di Maps, quale risultante a seguito della conversione dei "Warrant Maps S.p.A. 2019- 2024".Risponde alle esigenze di investimento sia tramite il supporto al debito sia attraverso equity. Eiffel Investment Group è inoltre impegnata a costruire un'economia sostenibile. Di particolare interesse è il fondo Nova, che si concentra in particolare sulle PMI quotate con un elevato potenziale di crescita e che investono costantemente in modo sostanziale in ricerca, sviluppo e innovazione. Il Gruppo francese gestisce più di 1,6 miliardi di euro per i maggiori investitori istituzionali europei e per 25.000 clienti privati.I valori che contraddistinguono Eiffel Investment Group - player solido, impegnato a livello internazionale e molto attento alla ricerca e all'innovazione - sono perfettamente in linea con la visione di Maps",e conseguentemente sottoscritte al prezzo di 2,00 euro per azione n. 569.000 Azioni ordinarie Maps di nuova emissione, per un aumento di capitale del valore complessivo di 1.138.000 euro.Maps è stata assistita da BPER Banca nell'operazione.A Piazza Affari il titolo vive un rialzo del 4,98%.