MAPS , crescita a doppia cifra nei primi sei mesi

(Teleborsa) - I risultati consolidati al 30 giugno 2019 mostrano per MAPS, PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation,, non ancora assoggettati a revisione contabile, pari a 8,4 milioni di euro, in crescita del -24% rispetto a 6,8 milioni di euro al 30 giugno 2018.Lo fa sapere la società con una nota annunciando anche un, che passa dal 16% al 30 giugno 2018 al 24% al 30 giugno 2019.con l'obiettivo di illustrare "LA ROADMAPS PER IL 2019". All'Investor Day interverranno il Presidente Marco Ciscato e l'Amministratore Delegato Maurizio Pontremoli. Nel corso dell'evento: ricavi gestionali al 30 giugno 2019; le attività dei primi 100 giorni dalla quotazione; da startup a scaleup company: strategie di crescita per il 2019; progetti di R&D in corso e in fase di valutazione.