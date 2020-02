Maps, contratto da Istituto Auxologico Italiano per digitalizzare accoglienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata su AIM Italia, ha ottenuto unper la. La commessa assegnata alla partecipataha un controvalore pari a circaL'Istituto Auxologico Italiano, fondato nel 1958, è una Fondazione che ha come proprie esclusive finalità la ricerca scientifica e l'attività di cura dei pazienti. Opera in Lombardia e Piemonte con 15 strutture ospedaliere, poliambulatoriali e di ricerca.Il Gruppo MAPS si occuperà dinecessari per ladel nuovo, struttura che unisce, alla facile accessibilità e al comfort di ambienti moderni, un'offerta sanitaria variegata e di elevata qualità. La nuova sede di Meda rientra nell'ampio e deciso percorso di digital transformation intrapreso dall'Istituto.