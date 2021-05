28 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Maps, PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation, algoWatt, GreenTech Solutions Company, e Acea Produzione, società del Gruppo ACEA che opera nella produzione di energia elettrica da fotovoltaico, si sono aggiudicate il bando Start 4.0 con il progetto SAMPLE, una piattaforma per la gestione e la resilienza delle cosiddette "infrastrutture critiche", dedicate alla produzione di energia da impianti fotovoltaici, del valore complessivo di circa 450 mila euro.

Il Bando 2020 - spiega una nota congiunta - per "l'erogazione di contributi a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0 per la sicurezza delle infrastrutture critiche" è stato indetto dal Centro di competenza Start 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico, che riunisce 39 tra le più importanti realtà pubbliche e private.

Sono state finanziate complessivamente tre progetti ad alto valore aggiunto in termini di tecnologie abilitanti, in linea con le direttrici del PNRR del Governo Italiano: ANCHOR e A4S, dedicati allo sviluppo di tecnologie abilitanti in ambito portuale, con particolare riferimento alla sicurezza infrastrutturale e alla safety dei lavoratori e SAMPLE, incentrato sulla transizione energetica.