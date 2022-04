MAPS acquista Optimist, specializzata in chatbot e voicebot

(Teleborsa) - MAPS, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisto del 100% del capitale di Optimist, società che opera nella progettazione e nella produzione di software e che ha sviluppato una piattaforma di chatbot e voicebot intelligenti che si integrano ai sistemi aziendali. L'operazione è stata portata a termine attraverso la controllata Informatica e Telecomunicazioni (I-Tel). Optimist ha registrato nel 2021 ricavi pari a 113 mila euro. Il prezzo di acquisto è pari a 300 mila euro. Il closing è previsto entro il 24 maggio 2022.

"Siamo estremamente soddisfatti dell'operazione conclusa, che per il nostro gruppo assume una doppia valenza strategica - ha commentato Marco Ciscato, presidente di MAPS - Da un lato, Optimist introduce una forte innovazione nel percorso avviato da I-tel nella comunicazione digitale tra le aziende e i loro utenti: siamo convinti che ciò porterà un ulteriore elemento differenziante ai clienti I-Tel, che potranno comunicare in modo molto più esaustivo, efficiente e moderno con i propri utenti. Dall'altro, il gruppo si avvantaggerà della tecnologia Optimist, introducendola nelle interazioni multicanale delle proprie soluzioni, in particolare nella sanità, ma non solo; questo permetterà di amplificare le sinergie che sono state alla base dell'operazione I-tel".

