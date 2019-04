MAPS accordo con tedesca ATOS per accesso a prestazioni sanitarie

(Teleborsa) - MAPS ha sottoscritto attraverso la propria partecipata Artexe, società del Gruppo che opera nell'ambito della sanità, con Atos Group, azienda sanitaria tedesca specializzata in ambito ortopedico, l'avvio in fase "pilota", della fornitura delle soluzioni tecnologiche di Artexe rientranti nella categoria di prodotti "Patient Journey".



La soluzione, fortemente innovativa, partirà con un pilot test a Braunfels, in Germania, digitalizzando per i pazienti la fase di accesso alle prestazioni sanitarie, favorendo così l'autonomia degli utenti attraverso servizi innovativi come il self check-in e applicando nuovi sistemi per facilitarne l'accoglienza e la mobilità nella struttura. Il progetto consentirà alla clinica di Braunfels un sensibile miglioramento dei servizi percepiti da parte dei pazienti.





