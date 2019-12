Manovra, via libera a misure cardine. Possibile discussione in Aula nel tardo pomeriggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta fiume dellasullaper arrivare al. Molte leapprovate durante la notte: dalla rallo slittamento alsui concessionari di porti, aeroporti, autostrade e ferrovie alla stangata sulle accise sui carburanti dal 2021 eIlè atteso nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 12 dicembre, nell'Assemblea di Palazzo Madama perIldeldovrebbe avvenireIl provvedimento approderà poi allaper concludere di fattoAlcunicome lo stop sullo sconto in fattura perDopo aver approvato la cancellazione della norma introdotta nel dl crescita, il Governo vorrebbe fare dietrofront e introdurre una riformulazione reintroducendo lo sconto per valori oltre una certa soglia, per non penalizzare le PMI. Tuttavia, la questione potrebbe essere rimandata a successivi provvedimenti.alla proroga diper le domande di indennizzo per iInoltre, a tutela dei risparmiatori onesti vengono inserite una serie di misure preposte ad evitare elusioni e violazione normative. Una vittoria che il M5S si intesta. "A tutela dei risparmiatori onesti - dichiara il sottosegretario al Mef Alession Villarosa - vengono inserite una serie di misure preposte ad evitare elusioni e violazione normative. L'ennesimo grande successo M5S in materia di tutela del risparmio é stato conseguito".Sula maggioranza ha votato compatta dopo l'intesa suggellata a palazzo Chigi nei giorni scorsi. L'imposta sulla plastica scende aTetrapack, che erano invece stati esclusi dal prelievo. Resta fuori la. Inizialmente l'imposta era stata fissata in 1 euro al chilo, poi ridotta a 0,50 centesimi di euro e infine a 0,45., con un minor gettito di 175,3 milioni nel 2020.Arrivano novità sulla cosiddettaScatta un aumento dper tre anni sugli utili delle concessionarie pubbliche di porti, aeroporti, autostrade e ferrovie. La proposta approvata riduce la platea dei concessionari interessati (inizialmente includeva tutte quelle società pubbliche affidatarie che gestiscono autostrade, porti, ferrovie, aeroporti, servizi di tlc e produttori di elettricità).Si allenta, inoltre, laLa nuova tassazione si applicherà sui contratti stipulati dasui veicoli di nuova immatricolazione. ConfermatCon la riduzione dell`attuale fringe benefit al 25% sulle auto aziendali con emissioni CO2 inferiori a 60 g/km e al 30% su quelle superiori a 60 g/km e inferiori a 160 g/km. Per i veicoli con emissioni inquinanti superiori a 160 g/km e inferiori a 190 g/km la percentuale sale al 40% nel 2020 e 50% dal 2021. Per tutte le auto superiori a 190 g/km scatta il 50% il prossimo anno e il 60% dal 2021. La modifica determina quasi un azzeramento del gettito atteso.Via libera anche allsulle vincite oltre iDalUna novità approvata prevede dal 2021 un ritocco alle clausole di salvaguardia sulle accise sui carburanti che se non sarà disinnescata, porterà ad aumenti delle accise sulla benzina da 1,221 miliardi nel 2021, 1,683 miliardi nel 2022 e 1,954 miliardi nel 2023. Queste risorse vengono impiegate principalmente per alleggerire l`impatto della plastic tax e allentare la stretta sulle auto aziendali.