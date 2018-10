Manovra, al via il pre-vertice a Palazzo Chigi: Salvini assente. Cercasi intesa sul decreto fiscale

Ultimo aggiornamento: 10:18

Prevista per questa mattina alle 10.30 una riunione di governo dedicata alla manovra. Assente Matteo Salvini, a Monza, per la Lega sarà presente il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Lo rendono noto fonti della Lega. Il ministro dell'Interno partirà comunque per Roma prima del previsto, per partecipare, dal primo pomeriggio, al vertice di maggioranza.LEGGI ANCHE Pensioni alte, Di Maio: «Tagliamo un miliardo» Si preannuncia una giornata intensa per il Governo giallo verde. A(ma è possibile un'anticipazione alle 17.00) si terrà il(disegno di legge di bilancio). Ma il plenum si preannuncia tutt'altro che in discesa a causa delle divergenze su alcuni tempi cruciali, decreto fiscale in testa.legati soprattutto alle misure che definiscono la "pace fiscale" ed è molto probabile che,, prima della riunione dell'Esecutivo ci sia unal quale, oltre al premier Conte e al ministro dell'Economia, Tria, parteciperanno anche i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ieri sera erano assenti al vertice.(Draft budgetary plan), documento nel quale vengono indicate le misure adottate con le relative quantificazioni.per l'avvio della sessione di bilancio.Il Movimento 5 Stelle preme per approvare oggi stesso tutto il pacchetto (manovra e dl fiscale) affinché il Premier possa presentarsi al Consiglio europeo del 17-18 ottobre con i "compiti svolti".Tornando ai nodi cruciali, in testa figura il, dal momento che da esso dipendono a catena altri interventi che dovranno essere coperti con il ricavato dell'operazione.tra, che. I Pentastellati hanno ribadito il loro "no" a qualsiasi forma di condono, mentre la Lega continua a puntare sull'ipotesi di unacon un tetto tra i 200 e i 500 mila euro. La soglia più alta sarebbe l'auspicio di Matteo Salvini, mentre i 200 mila potrebbero rappresentare il possibile punto di ricaduta.Il sottosegretario Armando Siri ha inoltre proposto unaa seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta.Oltre al condono, una questione ancora tutta da affrontare è anche ilda cui pure dipendono parte delle misure.Intanto si fa largo l'ipotesi diper poi scriverli nei giorni successivi come ormai avviene di prassi per quasi tutti i provvedimenti più delicati.Sembra inoltre confermata lacon i pensionamenti anticipati con "quota 100" (62 anni d'età e 38 di contributi). Uno slittamento, questo, che aiuterà aprevisti per per le due misure per il 2019.