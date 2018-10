Manovra, vertice di maggioranza in mattinata senza Di Maio e Salvini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - C'ènella compagine di governo nell'per approvare laed il collegato, che dovranno essere inviati entro la mezzanotte a Bruxelles. Ilinfatti scade il termine ultimo per la presentazione del(DBP) alla Commissione europea. Entro il, invece, il testo definitivo del disegno di legge dovrà essere invitatoper l'avvio della sessione di bilancio.per approvare la Manovra ed il Dl fiscale, salvo anticipazioni, ma non c'è alcuna convocazione ufficiale e dal vertice di questa mattina non c'è alcuna evoluzione favorevole:, pur essendo presente a Palazzo Chigi, e così anche, ma dice di aver dato "pieno mandato" a Giorgetti per la trattativa.Presente il, arrivato verso le ore 10 puntuale per la riunione convocata alle 10:30. Ad attenderlo iled il sottosegretario alla presidenza del consiglio. In mancanza dei due leader del governo giallo-verde sembra impossibile che si sia riusciti adella Manovra economica, in particolare sulla, argomento quanto mai dibattuto e di cruciale importanza per determinare le risorse che andranno a copertura delle misure contenute nella Manovra.: il Carroccio vorrebbe approvare oggi il Dl Fiscale e domani la Manovra mentre il M5S preme per approvare oggi stesso tutto il pacchetto affinché il Premier possa presentarsi al Consiglio europeo del 17-18 ottobre con i "compiti svolti".Frattanto Salvini, atteso per il vertice del primo pomeriggio, in un intervento, ha ribadito, lasciando intendere che l'approvazione avverrà in due step. "Il nostro obiettivo è semplificare e pagare sempre di meno, ho ben chiari quali sono i nodi", ha aggiunto il leader del Carroccio.Illegati soprattutto alle misure che definiscono la "pace fiscale".che dir si voglia: i Pentastellati hanno ribadito il loro "no" a qualsiasi forma di condono, mentre la Lega continua a puntare sull'ipotesi di unacon un tetto tra i 200 e i 500 mila euro. La soglia più alta sarebbe l'auspicio di Matteo Salvini, mentre i 200 mila potrebbero rappresentare il possibile punto di ricaduta. Il sottosegretario Armando Siri ha inoltre proposto unaa seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta. Oltre al condono, una questione ancora tutta da affrontare è anche ilda cui pure dipendono parte delle misure.Intanto si fa largo l'ipotesi diper poi scriverli nei giorni successivi come ormai avviene di prassi per quasi tutti i provvedimenti più delicati.Sembra inoltre confermata lacon i pensionamenti anticipati con "quota 100" (62 anni d'età e 38 di contributi). Uno slittamento, questo, che aiuterà aprevisti per per le due misure per il 2019.