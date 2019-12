Manovra: verso accordo su Plastic Tax ridotta da luglio, esame unico al Senato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unai con undell'entrata in vigore e lodella Sugar Tax. Spunta, inoltre, unacon l'inasprimento del prelievo sulle vincite dei giochi d'azzardo. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l'accordo su cui si starebbe orientando la maggioranza per le correzioni alla manovra che dovrebbero arrivare tutte acon un iter inedito per una Finanziaria:L'ha rinviato tutto a lunedì prossimo,, alle ore 13.accoglierà anche le istanze che arriveranno dalla Camera prevedendo quindi un esame unico. Il testo arriveràper laLa decisione è stata adottata per consentire alla maggioranza di trovare laDomani mattina, sabato 7 dicembre, è atteso uncon le richieste della Camera in modo tale che il testo possa essere emendato in una sola lettura ed essere approvato in via definitiva in seconda lettura alla Camera. L'obiettivo è quello di chiudere i lavori della Commissione entro, con il via libera in Aula entrosu cui si sta orientando la maggioranza secondo il Presidente dei senatori del Pd Andreaè di. "Si va verso un rinvio dell'applicazione di, penso che sia una vittoria del buon senso - ha detto - bisogna dare alle imprese del settore il tempo che serve per adeguarsi alle nuove norme. Spero che questo nuovo confronto nella maggioranza serva a far capire che inon con lee non con leincrociate".