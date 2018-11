Manovra, Vaccarino: occorrono investimenti consistenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La spesa pubblica è da riqualificare. L'auspicio viene dal. "Ogni anno l'attenzione viene catalizzata dalla manovra di bilancio come se fosse l'unico atto importante di governo. Quando invece, per quanto fondamentale essa sia, riguarda solo variazioni marginali alle entrate e alla spesa dello Stato" - afferma Vaccarino nel corso dell'assemblea annuale dell'associazione -."In questi giorni parliamo di circa 34 miliardi di euro, dimenticando che. E' il modo con cui si spendono questi soldi che fa la differenza.".Se scuola, giustizia, infrastrutture, servizi pubblici, previdenza, sanità funzionano a dovere - aggiunge Vaccarino - se la sicurezza e la legalità viene garantita,. Se la burocrazia che è la porta di accesso a tutti i servizi pubblici è facile da varcare il paese prospera.".