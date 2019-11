Manovra, UPI: più risorse per sicurezza scuole superiori e ponti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -delle 7.400in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali. Le richieste sono state avanzate dall'UPI - Unione Province Italiane - in occasione dell'"Occorre invertire la rotta e rilanciare il Paese delle Autonomie locali, scegliendo di puntare, con coraggio e determinazione, su Comuni, Province e Città Metropolitane - ha detto il, responsabile finanza UPI., con fondi mirati e di durata quindicinale - ha proseguito - perché è il segno che finalmente c'è un cambio di atteggiamento nei confronti delle Province, che tornano ad essere valorizzate quali istituzioni dello sviluppo locale.. Solo 450 milioni per le scuole superiori, non più di 13.000 euro a scuola, a fronte di un fabbisogno di 2,5 miliardi, e nessuna risorsa mirata agli investimenti sugli oltre 30.000 Ponti in gestione di Province e Città metropolitane. Strutture su cui, lo ricordiamo, dopo laci è stato chiesto di effettuare un monitoraggio, che ha evidenziato forti criticità cui mai si è provveduto a dare risposte".e anche di ampliare a queste istituzioni la possibilità di accedere al Fondo di progettazione che oggi riserva oltre 2,7 miliardi fino al 2034 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, esclusivamente ai soli Comuni"."Le Province poi - ha aggiunto Peracchini - hanno bisogno di alcune misure indispensabili per risolvere definitivamente le, che hanno avuto pesanti ripercussioni sui servizi ai cittadini, e riacquistare la piena autonomia finanziaria e organizzativa. Condizione che può essere garantita solo da Enti stabili finanziariamente e pienamente operativi rispetto al personale". Occorre poi ridefinire con chiarezza l'assetto istituzionale delle Province - ha sottolineato - operazione "che noi ci auguriamo si possa finalmente realizzare con il Disegno di legge di revisione del Testo Unico degli enti locali e di modifica della Legge 56/14 collegato alla manovra"."Il Parlamento - ha concluso il rappresentante UPI - ha l'occasione di, stabilendo con certezza le funzioni di queste istituzioni, risolvendo tutte quelle storture rispetto alla governance di questi enti che in questi anni sono state causa di forte instabilità, e semplificando il sistema, attraverso lae la ricostruzioni di un quadro certo che attui a pieno i principi della Costituzione".