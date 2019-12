Manovra, il nuovo vertice non scioglie le tensioni: braccio di ferro nella maggioranza

Non si sciolgono i nodi nella maggioranza sulla manovra. Braccio di ferro al vertice di Palazzo Chigi, stamattina, su come impiegare le risorse della legge di bilancio. A quanto si apprende, Italia viva insiste sul taglio delle tasse sulla plastica e sulle bevande zuccherate. M5s e Pd invece frenano: il Dem Andrea Orlando ha rilanciato la proposta di utilizzare eventuali nuove risorse - si parla di circa 500 milioni - per tagliare ancora le tasse sul lavoro. Al tavolo il ministro Roberto Gualtieri avrebbe portato diverse proposte, ma una soluzione non ci sarebbe ancora.

