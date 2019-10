Manovra, l'Italia risponde alla Ue: «Stime sull'evasione prudenti, saldi miglioreranno con il calo dello spread»

Le stime contenute nel Documento Programmatico di Bilancio 2020 (Dpb) sui ricavi dalla lotta all'evasione «sono prudenti» e comunque i saldi miglioreranno «grazie al calo dello spread». Questa in sintesi la replica dell'Italia alla lettera Ue sulla manovra in cui Bruxelles evidenziava il mancato rispetto dei target sulla riduzione del debito.

Fisco, sgravi per i negozianti che accettano il bancomat. Gualtieri alla Ue: «Cresceremo»

In pensione dal 2021 a 67 anni e 1 mese: gli italiani vivono sempre più a lungo

Le stime «sono abbastanza prudenti», non tengono conto dell'impatto sul gettito del piano per «la promozione» dei pagamenti digitali, scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella lettera di risposta ai rilievi Ue, sottolineando che l'obiettivo è di «superare di gran lunga» le stime sia del controllo della spesa sia della «tax compliance». Il ministro si dice anche fiducioso che «il consolidamento» della finanza pubblica e le riforme porteranno a un ulteriore calo dello spread aumentando i risparmi e migliorando il deficit strutturale.

Il progetto di bilancio per il 2020 «non costituisce una deviazione significativa» dalle regole. Lo scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella lettera di risposta ai commissari Ue Dombrovskis e Moscovici sulla manovra. Il deficit strutturale mostra un «leggero deterioramento», dello 0,1%, ma l'output gap peggiora perché l'economia italiana sarà ancora in una situazione difficile. In più c'è la richiesta di 0,2 punti di flessibilità per eventi eccezionali.

Ultimo aggiornamento: 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA