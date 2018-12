Manovra, tutte le novità: dal taglio Imu sui capannoni al superenalotto. Nel governo si tratta per il deficit al 2%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -il taglioper i capannoni e arrivano, primo tassello per la realizzazione del reddito di cittadinanza caro al leader pentastellato Luigi Di Maio. Ma non solo: paletti per i, più fondi per ridurre le liste d'attesa dellae la proroga della concessione per ilTantein arrivo negli oltre cinquanta emendamenti di governo e relatori alla manovra depositati in commissione alla Camera, ma per ora non c'è traccia delle modifiche attese sulle misure di bandiera di. Correttivi su cui si sta giocando la delicatissima partita con, al centro di un ennesimo braccio di ferro fra i due partiti azionisti del governo giallo-verde.- Un emendamento presentato dai relatori alla manovra porta dal 20% al 40% la deducibilità dell'Imu ai fini Ires e Irpef, per gli immobili strumentali. La misura costae circale risorse arrivano dal Fondo per l'attuazione del programma di governo previsto dall'articolo 55 della legge di bilancio, che per il 2020 ha una dotazione totale di 430 milioni.- Si allunga di un anno, e comunque non oltre il 30 settembre 2019, il diritto di Sisal di gestire iin attesa dell'assegnazione di una nuova concessione. A stabilirlo un emendamento del governo alla manovra che di fatto - aggiungendo un articolo (l'89 bis) - proroga la gestione a Sisal la gestione del Superenalotto. Le maggiori entrate, quasi 71 milioni, si aggiungono al- La flat tax alnon viene riconosciuta allecon i quali il soggetto lavora o ha lavoratoL'emendamento dei relatori per evitare abusi nell'accesso al nuovo regime forfetario dei minimi per le partite Iva fino a 65mila euro. Il blocco scatta anche per soggetti "direttamente o indirettamente riconducibili" al vecchio datore di lavoro.Soddisfatto MatteoChe ha aggiunto: "Lo hanno detto i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.Il presidente del Consiglio Giuseppe Conteaggiungono.- Ma non mancano le tensioni,infatti sono divisi in particolare sulla riduzione del deficit e sull'ipotesi di tagliarlo fino al 2% per accontentare le richieste della Ue. L'Europa adesso vuole che alle parole di apertura di Conte e Tria seguano dei impegni concreti. Una riduzione del disavanzo fino alcomporterebbe un taglio di 5 miliardi di spesa che salirebbe a 7 miliardi se l'asticella venisse fissata al 2%.- Questa mattina a partire dalle 10 riprenderanno no-stop i lavori della commissione con l'obiettivo di licenziare il provvedimento martedì e consentire l'approdo in. Il calendario è fittissimo. In passato, infatti, la prima settimana di dicembre le ex Finanziarie erano già state approvate da un ramo del Parlamento pronte ad iniziare l'iter nell'altro ramo. Quest'anno il rischio di uno slittamento del via libera finale della manovra a dopo