Manovra, Tria: «Il tasso di crescita non si negozia». Spread a 308

Spread a 308. Giornata senza direzione netta per la Borsa di Milano, dove l'indice Ftse Mib si riporta in terreno positivo e tocca un +0,3%. Lo spread tra Btp e Bund è di 308 punti, con un rendimento del decennale italiano del 3,477%. Tim recupera e si porta in positivo (+0,7%) nel giorno della fine dell'era Genish. Salgono Moncler (+2,5%), Fca (+1,8%), con Exor (+1,27%) e Ferrari (+1,1%). Bene anche Prysmian (+1,7%), Campari (+1,47%), Banca Generali (+1,42%) e Unicredit (+0,9%). Carige continua a non fare prezzo (calo teorico del 67%) con Mps (-1,94%), e Creval (-2,2%). Perde l'energia di Saipem (-4%), Tenaris (-2,6%), Eni (-2,2%) e A2a (-1,2%).

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», puntualizza il ministro dell'Economia e delle Finanze,"Le previsioni di crescita sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro o fuori dal Governo", dice il ministro nel giorno della risposta italiana alla bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue. Alle 20 il testo della lettera in Cdm, prima forse un vertice dei leader. Nella lettera, a quanto si è appreso, il governo metterebbe l'accento sulle privatizzazioni, come strada per garantire il calo del debito pubblico a partire dal 2019 e per il prossimo triennio.In tensione il presidente dell', secondo il quale "questa manovra non è la prima che ci preoccupa. Si assomma ad altre: oltre 50 leggi di bilancio dello Stato. Perché il debito pubblico è nato e cresciuto costantemente in oltre mezzo secolo e, a ogni anno che allo stock del debito pubblico se ne assomma un'altra aliquota, la preoccupazione cresce, se non altro in progressione aritmetica".