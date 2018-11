Manovra, Tria all'Eurogruppo prima del verdetto Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Governo fa squadra attorno alla Manovra mentre il ministro dell'Economiacontinua i colloqui a Bruxelles in attesa del verdetto dell'Ue,. In ballo la possibilità dell'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, per mancato rispetto della regola del debito.In particolare oggi, 19 novembre 2018,della bontà della Manovra. All'ordine del giorno della riunione dei Ministri delle finanze dei 19 Stati membri che adottano l'euro non c'è la legge di bilancio italiana, della quale però sicuramente si parlerà soprattutto a margine.Intanto il vicepremier pentastellato,, risponde alle minacce dicosì: "se si pensa di minacciare l'Italia dicendo non vi diamo più fondi europei, ricordiamo che quelli sono soldi degli italiani perché noi ne diamo più di quelli che riceviamo ogni anno. Per riformare il sistema dei fondi europei si deve essere in tanti a livello europeo e non solo due Paesi: se il criterio è che non si erogano più fondi a chi non si attiene alle regole dell'Austerity io posso essere anche d'accordo se andiamo a vedere negli ultimi dieci anni chi ha rispettato le regole dell'Austerity".Il vicepremier leghista, invece, mostra di non temere neanche Mattarella. A chi gli chiedeva cosa accadrebbe se il Presidente della Repubblicanon firmasse la legge di bilancio, Salvini ha risposto: "ma figurati, ci mancherebbe altro. E' l'Europa che viola i suoi accordi con l'Italia, perché nei trattati si parla di piena occupazione e io non posso dare piena occupazione se non posso mettere soldi nelle tasche degli italiani. Andrà tutto bene", assicura il ministro dell'Interno.