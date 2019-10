Manovra, tasse per 5 miliardi: dai giochi 500 milioni, dalle sigarette oltre 200. Plastic tax da giugno 2020

Manovra, ecco un primo schema delle cosiddette micro-tasse del valore di 5 miliardi: dai giochi dovrebbero arrivare 500 milioni, dalle sigarette oltre 200. E plastic tax in vigore da giugno 2020, con la cedolare secca sugli affitti che viene confermata ma che passa dal 10% al 12,5%. Dal taglio del cuneo all'aumento delle sigarette, passando per la rivalutazione delle pensioni, per le norme sul contante e per le misure per le famiglie: arriva uno schema della manovra, che l'ANSA è in grado di anticipare, e che circola fra i ministeri. «Si è molto parlato delle microtasse presenti in manovra. In totale, si stima un recupero di circa 5 miliardi di euro». Lo si legge in un documento di sintesi della manovra che circola in ambienti ministeriali.

Lo schema riassume i principali interventi che saranno messi a punto con la legge di bilancio. Nell'elenco c'è posto per il rinnovo dei contratti pubblici, per le partite Iva e anche per la cedolare secca sugli affitti. Compaiono anche la sugar e la plastic tax.

Plastic tax. La tassa sugli imballaggi di plastica che sarà introdotta con la legge di bilancio partirà dal primo giugno 2020. È quanto si legge in un documento di sintesi della manovra diffuso nei ministeri. L'aliquota, viene confermato, è di un euro per chilogrammo.

Giochi. «Si prevede di aumentare il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento: 499 milioni di incassi stimati nel 2020». Lo si legge in un documento di sintesi della manovra che circola in ambienti ministeriali, con riferimento alla tassazione sui giochi.

Sigarette. «Tasse sulle sigarette: 160 milioni arriveranno da un aumento di imposte su liquidi, bruciatori, trinciato e sigaretti e oltre 45 dalle sigarette». Lo si legge in un documento di sintesi della manovra che circola in ambienti ministeriali.

Pensioni. «Viene ripristinata una rivalutazione degli assegni pensionistici lordi tra 1.500 e i 2.000 euro: la misura interessa circa 2,5 milioni di pensionati». È quanto si legge in un documento di sintesi della manovra che circola in ambienti ministeriali nel quale si afferma poi che «viene confermata anche l'esenzione dal canone Rai per gli anziani a basso reddito».

Taglio del cuneo fiscale fino a 35mila euro. La manovra avvia un piano pluriennale di taglio delle tasse sul lavoro: nel triennio infatti è previsto un taglio del cuneo fiscale sia per i 4,5 milioni di lavoratori con redditi lordi tra i 26.600 e i 35.000 mila euro, finora esclusi dal bonus Renzi, che i 9,4 milioni di lavoratori con redditi da 8mila a 26.6000 euro, che percepiscono già il bonus Renzi. Lo si legge nello schema della manovra. Per i lavoratori finora esclusi dal bonus Renzi, il taglio del cuneo libera in busta paga circa 500 euro all'anno nel 2020 e 1000 euro in più a partire dal 2021.

Taglio graduale delle detrazioni oltre 120mila euro. Graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti: la sforbiciata parte dai redditi oltre 120mila euro l'anno con il graduale azzeramento a quota 240mila euro. L'azzeramento sarà selettivo e non su tutte le spese sostenute per cui è possibile richiedere la detrazione. Non saranno toccata le detrazioni per le spese sanitarie, ma saranno coinvolte spese come quelle veterinarie, per gli asili nido, per le attività sportive o per i corsi universitari dei figli a carico.Lo si legge nello schema della manovra.

Affitti, confermata la cedolare secca ma sale al 12,5%. La cedolare sarà confermata e resa strutturale, ma l'aliquota salirà al 12,5% dal 10%. È quanto si legge nello schema della manovra che ricorda come la cedolare secca al 10% sarebbe scaduta quest'anno e l'aliquota sarebbe passata al 15% in assenza di interventi.

