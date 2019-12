Manovra, stop a 15 norme: da cannabis light a Tobin tax e rinvio mercato tutelato energia

(Teleborsa) - La tagliola della Presidenza del Senato si è abbattuta su una quindicina di norme del maxiemendamento alla Manovra. In particolare, è arrivato lo stop alla Tobin tax allo 0,04% e alla cannabis light.



Tra le inammissibilità che la presidenza di Palazzo Madama ha annunciato in Aula anche lo slittamento al 2022 della fine del regime di maggior tutela per le bollette elettriche.



Tra le altre norme dichiarate inammissibili anche la cambiale digitale, l'agenda digitale, misure per il personale delle province, lo Sblocca Italia, le banche di credito cooperativo, l'educazione civica, commissari straordinari, misure per l'innovazione e l'organizzazione del ministero della Giustizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA