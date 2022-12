Manovra sotto la lente dei Sindacati: promossa o bocciata?

(Teleborsa) - E' un "giudizio articolato" quello espresso dalla Cisl sui contenuti della manovra all'esame della Camera. Il segretario confederale Ignazio Ganga, che ha svolto l'audizione nella Commissioni bilancio di Camera e Senato, ha spiegato che la manovraper gli investimenti rivolti a occupazione, infrastrutture, strategie industriali ed energetiche, nel rilancio della sanità e dei servizi pubblici, nella capacità di progettare una nuova politica dei redditi e di mettere in campo riforme strutturali".Secondo la Cisl, lenella crescita, nella ripartenza qualitativa e quantitativa dell'occupazione produttiva". E per questo considera "necessario" integrare le risorse anche "prendendo in considerazione un nuovo scostamento di bilancio e facendo riferimento a fondi inutilizzati nazionali ed europei, incrementando e rendendo esigibile il prelievo sulla speculazione e sugli extraprofitti da estendere anche giganti della logistica e dell'economia digitale. In particolare, per la sanità la Cisl chiede di tornare a valutare l'utilizzo del Mes sanitario. È inoltre essenziale un'azione incisiva per la lotta all'evasione fiscale"."Il contesto sociale, economico e politico complesso per il Paese impone a tutti gli attori in campo un atteggiamento responsabile, a cui la nostra Organizzazione non vuole sottrarsi". Lo ha dichiaratointervenuto in audizione sul disegno di legge di bilancio presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Nel confronto con il Governo - ha aggiunto - l'attenzione dell'Ugl si è concentrata su cinque emergenze: il potere d'acquisto degli stipendi e delle pensioni; il sostegno alle famiglie e alle imprese; l'occupazione, ad iniziare dai giovani e dalle donne; la definizione di nuove regole per andare in pensione; gli investimenti nella sanità; la riduzione del gap territoriale che oggi penalizza il Mezzogiorno e diverse aree arretrate del Centro-nord". Sul tema previdenziale, Capone ha spiegato che "pur con delle criticità, il ddl di bilancio sterilizza l'impatto alL'introduzione di Quota 103 deve essere interpretata come una soluzione ponte verso Quota 41 e l'adozione di altri strumenti di flessibilità in uscita". Per fronteggiare le difficoltà indotte dalla crisi energetica l'Ugl ritiene "fondamentale intervenire nuovamente se i prezzi dovessero continuare ad essere eccessivi, agendo, al contempo, sul versante della rateizzazione, utile pure per le famiglie, e della concessione di garanzie pubbliche sui prestiti".Decisamente critica la posizione disecondo cui. Lo dichiarano il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Roberto Napoleoni.che servirebbero a trasferire quote di trasporto merce dalla strada al mare e alla ferrovia, il Governo non ha inserito nella nuova Legge di Bilancio misure necessarie per un vero processo di sviluppo e trasformazione del trasporto pubblico locale come previsto anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I finanziamenti che il Governo intende stanziare per questo settore - proseguono Tarlazzi e Napoleoni - sono assolutamente insufficienti e questa mancanza rischia di scaricare i suoi effetti negativi sul mondo del lavoro, sia in termini occupazionali che salariali, a cui poi le amministrazioni locali dovranno inevitabilmente rispondere e far fronte"."Chiediamo al Governo - concludono i due segretari - ditenendo conto dell'importanza di questo settore nel processo di transizione ecologica e quindi anche nella crescita complessiva del Paese. Noi saremo pronti a sostenere