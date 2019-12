Manovra: slittano tempi esame Senato. In Aula lunedì 9 dicembre

(Teleborsa) - La Manovra arriverà in Aula al Senato lunedì prossimo 9 dicembre con quasi una settimana di ritardo sulla tabella di marcia.



L'approdo in Assemblea era, infatti, previsto per oggi 3 dicembre. E' quanto ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo del Senato nel corso di una lunga riunione. Secondo alcune fonti parlamentari, già martedì il Governo potrebbe porre il voto di fiducia in Aula sul maxiemendamento alla manovra.



I lavori della commissione Bilancio si concluderanno, quindi, entro questo weekend. Domani, 4 dicembre, è attesa la presentazione di un pacchetto di emendamenti dell'esecutivo e uno del relatore con le modifiche principali sulla plastic tax e la tassazione sulle auto aziendali.