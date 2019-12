Manovra, slitta la ripresa dei lavori al Senato

(Teleborsa) - Slitta ancora la ripresa dei lavori in Commissione bilancio del Senato sulla manovra, interrotti intorno alla mezzanotte con i pareri sui subemendamenti al pacchetto dei relatori.



Salta infatti anche la convocazione delle 12 di oggi, mentre restano confermate le convocazioni delle 14, ma alle 15:30 e delle 20:30 sono previste le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre ed è sempre più probabile un rinvio dei lavori.



Secondo il timing fissato, la legge di bilancio dovrebbe arrivare domani in Aula al Senato ma, visti i ritardi, è possibile che l'approdo slitti a venerdì. © RIPRODUZIONE RISERVATA