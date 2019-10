Manovra, sindacati chiedono incontro a Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ial Presidente del, per richiedere une discutere dellae del programma di governo per i prossimi anni."Con la presente - si legge nella lettera inviata dai tre segretari generali al premier - siamo a richiederle un incontro in cuiche comunemente si erano individuate, alla presenza anche del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro, sia in relazione alla legge di stabilità che sarà discussa in Parlamento, sia al programma di legislatura, sia a quanto contenuto nella nostra Piattaforma"."In via esemplificativa - prosegue la lettera - ci riferiamo a:, rilancio previdenza complementare,, investimenti, politiche industriali, rilancio del mezzogiorno e nuovo modello di sviluppo, gestione delle crisi, rinnovo dei contratti nazionali di lavoro a partire dal contratto pubblico, detassazione degli aumenti salariali"."Per noi non c'è da discutere solo della legge di stabilità, che comunque va discussa e su alcuni punti possibilmente anche migliorata, ma c'è d", ha dichiarato Maurizio Landini, in merito alla lettera.