(Teleborsa) - "Non è una questione di decimali,, in particolare sulle pensioni, sul reddito di cittadinanza e sulla tutela del risparmio". È quanto dichiarato in una nota congiunta dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dai vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini, al termine del vertice svoltosi a Palazzo Chigi nella serata di ieri, 26 novembre, per fare il punto della situazione dopo l'incontro di Conte a Bruxelles con la Commissione europea. Vertice cui hanno partecipato anche il Ministro dell'Economia,, i sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.Non è questione di decimali, certo, ma l'Esecutivo dovrà gioco forza rivedere la Manovra per non incorrere in una procedura di infrazione dopo la bocciatura da parte di Bruxelles. Nel corso dell'incontro, spiega un comunicato, sono stati"Per quanto riguarda il dialogo in corso con le istituzioni europee, si è convenuto di, al fine dieffettive. Lesaranno, privilegiando la, con particolare riferimento a quelle necessarie a mettere ine a", fa sapere il Governo giallo-verde.A questo punto si tratta di capire come potrebbero cambiare reddito di cittadinanza e quota 100, cavalli di battaglia rispettivamente di Movimento 5 Stelle e Lega, mantenendone l'impianto originario. Secondo fonti non ci sarà. Arriveranno per decreto prima di Natale, ma conpoter ottenere qualche) e avere il benestare della Ue.Allo studio ci sarebbe uno(ma non oltre giugno) e unPer ora l'unica cosa certa è chesulle proposte emendative da approvare in unche sarà convocatodei provvedimenti più di impatto.