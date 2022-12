Manovra, si fa strada ipotesi soglia Pos a 30 euro

(Teleborsa) -, deputato di Forza Italia e uno dei relatori della manovra, ha dichiarato a 24 Mattino su Radio 24 che "l'abbassamento della soglia aper l'utilizzo delè un'ipotesi allo studio". "La stessa presidente Meloni aveva parlato a noi relatori e ai capigruppo di questa trattativa che lei stessa ha portato avanti con l'Europa. La possibilità di scendere ci è stata richiesta", ha aggiungo Pella.La manovra presentata dal governo alla Commissione europea ha avuto un giudizio "complessivamente positivo" come ha spiegato il commissario Ue per gli Affari economici,, ma alcune misure incluse nel progetto di bilancio non sono in linea con le raccomandazioni-paese. "Una disposizione che innalza il tetto per leinda 2.000 a 5.000 euro, una misura equivalente a un condono che permette la cancellazione di debiti fiscali pregressi relativi al periodo 2000-2015 e non superiori a 1.000 euro – una misura definita dalla commissione "", che in Italia suona appunto come "condono fiscale" – e la possibilità di rifiutare idi importo inferiore a 60 euro senza essere sanzionati", ha spiegato per l'appunto lo stesso Gentiloni. Misure che "non sono in linea» con le raccomandazioni specifiche per l'Italia sulla lotta all'", ha aggiunto.A Bruxelles non sono piaciuti nemmeno i costi previsti nelper il rinnovo nel 2023 deianticipato in scadenza, anche se con criteri di età più stringenti, come ad esempio per Opzione donna. Quota 103 e gli altri canali temporanei di uscita anticipata non sono in linea con la richiesta di attuare pienamente le riforme previdenziali adottate in passato, a cominciare dalla, anche in funzione del contenimento della spesa pensionistico. A ciò si aggiunge la tirata di orecchie sulle, a partire dalla mancata riforma fiscale necessaria per "ridurre ulteriormente le imposte sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema tributario". Dalla delega targata Draghi, il nuovo parere della commissione prende le mosse per ricordare quelli che secondo Bruxelles devono essere le linee guida per l'intervento sul nuovo fisco italiano.A questo punto lepresentate ieri della Commissione dovrebbero essere fatte proprie dal governo durante l'iter di approvazione parlamentare del. Ma si tratta di un'difficile da digerire per il nuovo governo. Il "menù" comunitario infatti è noto e prevede "l'allineamento deia quelli di mercato correnti", la riduzione delle spese fiscali che nell'ottica comunitaria deve puntare anche ad alleggerire le esenzioni e le deroghe all'aliquota ordinaria dell'Iva, il taglio dei sussidi ambientalmente dannosi e una semplificazione del Codice tributario. Tra gli obiettivi giudicati irrinunciabili c'è poi, naturalmente, una riduzione ulteriore del cuneo fiscale, che le mosse su Iva, Catasto e Tax Expenditures dovrebbero aiutare a finanziare.