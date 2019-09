Manovra, si cerca intesa sul Def: rebus IVA e deficit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non è arrivata lasul Def (Documento di Economia e Finanza) al termine delle oltre 4 ore di vertice a Palazzo Chigi, convocato in nottata dal Premieralla presenza del Ministro dell'Economia, i capi delegazione(M5s),(Pd),(Leu),(Iv) e il sottosegretario(M5s).Ad agitare la maggioranza, il: in particolare, dove trovare iper scongiurare aumenti selettivisenza far salire il deficit oltre ilSi lavorerà tutto il giorno per trovare una quadra in vista del Cdm previsto per oggi, lunedì 30 settembre, alle 18.30, quando il Governo metterà nero su bianco i numeri aggiornati delIntanto, nella giornata di ieri, il Ministro dell'Economiaha parlato di una manovra che si aggirerà suie "non sarà, perché avrebbe un effetto negativo sull'economia. Punteremo a una piccola espansione, con ilche si collocherà in unaPoi, ha assicurato, ci sarà unama senzaaggiungendo che nella Legge di Bilancio entrerà undunque,dei quali servono per scongiurare gli aumenti previsti da gennaio e imposti dalle clausole di salvaguardia sottoscritte dall'Italia con Bruxelles. In, si continua a lavorare a unadelle attuali aliquote, che - condizionale d'obbligo visto che sono ancora tante le- non dovrebbe riguardare i prodotti di largo consumo e andrebbe di pari passi con lo strumento delovvero una sorta diper chi paga con carta o bancomat.