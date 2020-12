© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La maggioranza parlamentare in Commissione Attività Produttive alla Camera haul, che verrà recepito in unalla, ora all'esame della Commissione Bilancio della Camera. E' quanto si legge in una nota del Presidente della commissione Bilancio, Fabio Melilli."L'accordo prevede ilper glie un nuovoall'acquisto di veicoli a motorizzazione termicai, con contestuale rottamazione di veicoli con almeno 10 anni di anzianità, per il, per fronteggiare lain conseguenza della pandemia", si legge."Sempre per portare aiuto aiè introdotta una misura per il sostegno all'acquisto, anche mediante rottamazione, di veicoli commerciali".Previsti, quindi, fondi permilioni di euro per il termico,milioni di euro per l'elettrico (che si sommano ai 370 milioni di euro gia' stanziati portando i fondi per il 2021 per i veicoli alla spina a 490 mln) emilioni al commerciale (prevedendo 10 milioni destinati interamente all'elettrico), che potra' accedere all'incentivo di rottamazione.L'accordo di maggioranza della commissione, si legge nella nota, "è stato trasmesso aiDi risultato "molto positivo" parlaPresidente della commissione Attività Produttive della Camera commentando l'accordo raggiunto nella maggioranza sulCi saranno circa- aggiunge Nardi - a disposizione delleper cambiare la vecchia auto e scegliere unIn particolare ci sono novità importanti come iper aiutare le PMI, gli artigiani e i commercianti a sostituire i loro mezzi da lavoro, e gli aiuti, bennche per le auto a motore termico, oltre ai complessivi 490 milioni per l'elettrico. Non dimentichiamo che a fianco degli aiuti pubblici poi ogni famiglia o impresa dovrà aggiungere gli incentivi delle stesse casa automobilistiche. In più avremo anche una norma a tutela dei consumatori. Gli eventuali programmi di finanziamento proposti dai concessionari infatti dovranno essere simili ai mutui prima casa e quindi prevedere il diritto diconclude Nardi.