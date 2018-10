© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "verrà attuata con gradualità e io ringrazio la coalizione di cui faccio parte perché questa gradualità è stata accettata ma è chiaro che sarà il Parlamento a decidere, onde conseguire una significativa riduzione del rapporto debito - PIL nel prossimo triennio". A parlare il Ministro per gli Affari europei,durante il suo discorso sulla Nota di Aggiornamento al DEF che ha ottenuto il via libera di Camera e Senato.Da parte del Governo c'è "l'impegno immediato per accelerare la Riforma della Legge Fornero" e per il reddito di cittadinanza che combatte la povertà. "Quindi le affermazioni del presidente dell'INPS Boeri sono al lordo di tutte queste operazioni" che entreranno nella Manovra "che è una somma superiore a quella che lo Stato dà per consentire lo sbilancio, e si parla sempre di sbilancio ma i pensionati si autofinanziano".Il"colpisce la povertà" può "avere delle controindicazioni che vanno controllate e con il provvedimento che stiamo facendo vedrete le cautele affinché la gente non si sieda e quindi smetta di cercare un lavoro".