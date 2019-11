© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una "a vantaggio per tutti, così da costruire un'alleanza tra i contribuenti in regola, secondo il sacrosanto principio del pagare tutti per pagare meno". Questa la priorità che dovrebbe perseguire lasecondo"Diamo volentieri atto al governo di aver. Un passaggio per il quale come Confcommercio ci siamo battuti con convinzione, consapevoli che si sarebbe tradotto in, spalancando così la porta alla recessione" ha affermato Sangalli intervenendo al convegno sul mondo delle professioni. Tuttavia – ha aggiunto il presidente di Confcommercio commentando la manovra – "resta il tema della crescita, bisogna rafforzare l'impegno per la crescita" in quantoSottolineando che l'associazione condivide "il richiamo a incentivare l'uso della moneta elettronica senza disincentivare il legittimo ricorso al contante", Sangalli ha auspicato "un passo in avanti concreto per la. "Ad oggi – ha spiegato il presidente di Confcommercio – nella manovra compare, è vero, lo strumento del credito d'imposta per il ristorno delle commissioni a carico delle imprese che accettano carte di credito e di debito. Ma la dotazione di circao crediamo non sia sufficiente a fronte al