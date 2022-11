Manovra, Salvini: "Ottimo inizio, italiani stanno cogliendo cambio passo"

Martedì 22 Novembre 2022, 12:00







(Teleborsa) - "Siamo qui da 30 giorni, sembra che siano passati mesi se non anni. Ma penso che gli italiani stiano cogliendo il cambio di marcia e questa manovra è un esempio". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa al fianco del Premier Meloni sulla manovra. "Ieri - ha aggiunto - c'era un bellissimo clima in Consiglio dei ministri. E' la prima manovra di cinque, abbiamo un percorso quinquennale e diciamo buona la prima. Tutto è perfettibile ma nella conversione la maggioranza sarà solida, compatta e granitica", ha concluso.



La pace fiscale in manovra segna "l'inizio di un percorso perché ci sono milioni di italiani che hanno cartelle esattoriali da 70-80-90 mila euro che durante pandemia si sono aggravate. Bisognerà dare una risposta di buon senso anche a questi italiani".



"Questa è la legislatura che ha l'ambizione di posare la prima pietra del ponte sullo Stretto, di lavori che interessano non solo l'Italia ma tutta l'Europa", dice Salvini sottolineando che chiederà il cofinanziamento europeo".