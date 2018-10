Manovra, Roma va avanti per la sua strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "e tutti i commissari europei dovrebbero iniziare a comportarsi da persone serie e mordersi la lingua tre volte prima di fare dichiarazioni. Questo comportamento avrebbe risparmiato aun bel po' di figuracce. Prima dice che la UE rigetterà tutta la Manovra, come se potesse sostituirsi al popolo italiano e decidere lui quali devono essere le misure economiche del nostro Paese. Poi smentisce e dice che non l'ha detto, ma che è sua OPINIONE personale che PROBABILMENTE verranno chieste all'Italia delle correzioni".Non si fa attendere la risposta piccata del vicepremierche, in post su Facebook, commenta il "pasticcio" del Commissario Europeo al Bilancio."Siamo convinti della manovra, non la cambieremo. Smettetela e lasciate che il Governo italiano lavori per gli italiani", diceStessa linea per Premier,. "Se c'è un margine per cambiare la Manovra? Noi l'abbiamo studiata molto bene, quindi direi che non c'è". Intanto, domani 18 ottobre e venerdì 19 il commissario europeo agli Affari economicisarà a Roma, impegnato in una serie di incontri. L'appuntamento chiave sarà nel pomeriggio di domani 18 ottobre con il ministro dell'Economia, Giovanni, al termine del quale si svolgerà un punto stampa al Ministero dell'Economia.vedrà anche il governatore della Banca d'Italia,, e si recherà in visita di cortesia al Quirinale, dal Presidente della Repubblica