(Teleborsa) - "Lae di una mancata valutazione d'impatto. Sono dunque scelte che". È quanto mette in evidenza, l'associazione interconfederale promossa da Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e CNA, in audizione parlamentare sul disegno di legge di bilancio per il 2020.Rete Imprese ricorda che è necessario valutare anche "non solo come strumento di semplificazione, ma anche in relazione ai suoi effetti in termini di possibili inasprimenti dei tributi locali", chiedendone nel caso l'abrogazione.In particolare, Rete Imprese Italia ritiene "consumato dall'autotrasporto merci, perché adottate", ricordando che il settore è "responsabile di meno del 5 per cento delle emissioni climalteranti totali" e "senza che le risorse risparmiate vengano destinate a politiche attive per la riconversione ambientale del settore medesimo".In generale, prosegue Rete Imprese nella manovra ". Le preoccupazioni per la mancata crescita e l'urgenza di un rilancio degli investimenti produttivi sono dunque ampiamente giustificate".La manovra di bilancio, prosegue Rete Imprese Italia, "delinea un incremento programmatico del tasso di crescita del prodotto di 0,2 punti percentuali rispetto al dato dello 0,4 per cento risultante dalla revisione al ribasso dello scenario tendenziale. Essa - continua l'associazione - risulta. Si rilancia così l'esigenza di interventi compensativi volti alla costruzione di una fiscalità non distorsiva nei confronti delle micro e piccole e medie imprese".Anche, ricordando che gli interventi "".Secondo quanto emerso dalla relazione del Servizio studi del Parlamento, "tutte le nuove tasse e i balzelli inseriti dalla Manovra" porteranno "nel 2020 su", chiarendo che "la voce di spesa che avrà un impatto maggiore è la "plastic tax", che vale 1,1 miliardi di euro."Non tutte le tasse inserite nella Manovra si applicheranno in modo diretto ai cittadini ma il rischio concreto è che le imprese scarichino i nuovi balzelli sui consumatori finali. Il conto finale - conclude l'associazione - è presto fatto: 6,1 miliardi di nuove tasse che equivalgono solo nel 2020 ad un aggravio di spesa pari a 234 euro a famiglia, ossia".