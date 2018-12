Manovra, posta la fiducia. Scontro Salvini-M5S su ecotassa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si conclude oggi, nell'Aula della Camera, con il voto di fiducia, il dibattito sulla legge di Bilancio. Ieri sera, il Governo ha posto la fiducia il cui, che inizierà con la chiamata nominale dei deputati per il consenso a favore o contro l'esecutivo.Intanto prosegue lo scontro interno sull'ecotassa. Il vicepremier e ministro dell'Internoavverte "con me, con il sostegno della Lega, non passerà mai", tutelare l'ambiente va bene "ma senza imporre nuove tasse", aggiunge il leader della Lega.Tra le, gli incentivi per acquistare le auto elettriche e le norme sul lavoro delle donne in gravidanza fino al nono mese, ma su pensioni e reddito di cittadinanza si dovrà attendere ancora qualche giorno.Ieri, 6 dicembre, è arrivato il via libera al, provvedimento collegato alla Manovra, da parte dell'Aula di Palazzo Madama con 138 sì, 94 no e nessun astenuto. Il testo passa ora alla Camera.