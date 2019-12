Manovra, dimezzata la plastic tax non vale per i prodotti realizzati con la plastica riciclata

Dimezzare la plastic tax ed escludere dall'imposta i prodotti che contengono plastica riciclata, oltre a quella compostabile. Lo chiede il governo nell'emendamento alla manovra depositato in commissione Bilancio. Si fissa l'imposta a 50 centesimi al chilo (da 1 euro) e si escludono anche tutti i dispositivi medici e i contenitori di medicinali, non solo le siringhe come previsto nel testo base. Gli incassi vengono ridotti così di 767 milioni nel 2020 (da 1,1 miliardi). Ultimo aggiornamento: 18:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA