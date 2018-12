Manovra, più sanzioni contro il lavoro nero

(Teleborsa) - Prosegue la lotta del Governo al lavoro nero. Secondo quanto previsto da un emendamento M5S alla Manovra approvato oggi, aumentano le sanzioni al datore di lavoro per violazioni in materia di lavoro "in una misura che va dal 10% al 20%".



"Se un datore di lavoro nei 3 anni precedenti è stato oggetto di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, le maggiorazioni sono raddoppiate".



La modifica consente all'Ispettorato nazionale del lavoro di assumere 300 lavoratori nel 2019, 300 nel 2020 e 330 nel 2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA