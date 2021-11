Manovra, pensioni sotto la lente

(Teleborsa) - Tiene banco la riforma delle Pensioni che sarà oggetto di un tavolo di confronto tra Governo e parti sociali, come annunciato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Nel frattempo, sul "dossier" che abbraccia anche le formule di flessibilità in uscita inserite in Legge di Bilancio sono arrivati i pareri di Corte dei Conti, Banca d'Italia e Ufficio parlamentare di Bilancio.

Stretto dal pressing di alcune forze della maggioranza, il governo ha optato, alla fine, per una soluzione di compromesso per superare Quota 100, Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi maturati entro il 31 dicembre 2022) che comporterà 17mila uscite nel 2022 e 24mila nel 2023, con gli effetti che si esaurirebbero nel 2026. La spesa, al lordo degli effetti fiscali, è pari a 191,2 milioni nel 2022 e 687 milioni nel 2023. Ribadita la posizione della magistratura contabile su Quota 100 che ha costituito "una risposta non efficiente, per gli equilibri della finanza pubblica, ad una pur presente esigenza del sistema italiano: quella di una maggiore flessibilità in uscita del sistema previdenziale.

Semaforo verde invece per l'APE Sociale "strumento mirato a platee particolarmente fragili sul piano delle condizioni lavorative e dunque in linea di principio meritevoli di deroghe ai requisiti generali posti dalla legge 214/2011?. Auspicando la proroga con un allargamento della platea, per la magistratura contabile è necessario affrontare "su base strutturale il tema di come garantire una maggiore flessibilità preservando le caratteristiche proprie del sistema contributivo".

La Banca d'Italia si concentra invece sulla riforma previdenziale ancora da scrivere segnalando che il sistema previdenziale "è già oggi capace di assicurare la sostenibilità finanziaria e l'equità tra generazioni meglio di altri. La sua sostenibilità sociale potrà essere accresciuta se saranno attuate politiche che facilitino l'occupazione sia delle persone più mature (promuovendo la formazione lungo tutto l'arco della carriera) sia dei gruppi che incontrano maggiori difficoltà nel mercato del lavoro, in particolare i giovani e le donne".

Dall‘Ufficio Parlamentare di Bilancio arrivano ulteriori stime sulla platea di riferimento delle diverse misure pensionistiche inserite in Manovra, insieme all'auspicio he nel 2022 ci siano effettivamente "condizioni più favorevoli per interventi di natura strutturale"..