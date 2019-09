© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Stiamo ragionando insieme al Mef per costruire in poco tempo una Manovra che sia rispettosa dei saldi di bilancio di finanza pubblica. Faremo tutto il possibile per evitare qualsiasi tipo di aumento". Queste le rassicurazioni delin merito all, nella prossima Legge di Bilancio."L'economia verde deve essere un acceleratore di quello che c'è in Italia, non penalizzante – ha commentato–. Non vorremmo che qualche dogmatico ci mettesse ipotesi di non gradualità. Mi sembra che la linea del ministro, per quanto abbiamo letto, sia più che condivisibile". Per Boccia, dunque, nessun timore: "L'industria italiana è prima in Europa in termini di economia circolare eC'è una questione culturale e di mercato, si può realizzare un grande percorso", ha aggiunto il presidente di Confindustria, salutando favorevolmente la strada annunciata da Patuanelli soprattutto per quanto riguarda il. "La questione della certezza degli incentivi è importante, lo vediamo con grande favore perché dà serenità alle imprese per pianificare gli investimenti" ha concluso.Sulla questione aumenti, questa mattina, è intervenuto anche"Questo governo è nato per non aumentare l'Iva eha sottolineatoPerperché, con un costo anche sociale pesantissimo, ne farebbe le spese un'economia italiana già sul filo della recessione" e – ricorda in una nota la Confederazione – come ha chiaritoin occasione del discorso programmatico per il voto di fiducia del Parlamento,Con il prossimo rapporto annuale in vista della prossima manovra economicaha fatto sapere che presenterà lache preveda interventi organici e non frastagliati tra i tanti provvedimenti ma anche l'uso dei fondi per industria 4.0 finalizzati all'economia circolare e per aiutare le imprese sui costi per i report di sostenibilità. "Proponiamo che venga fatta una legge annuale sullo sviluppo sostenibile – ha detto–. Sarebbe una risposta molto seria". Altro tema è quello dellaobbligatoria solo per le grandi imprese "perché veniva vista solo come un costo". I dati più recenti – come ha sottolineato Giovannini – dimostrano, invece, che"Ora lo chiedono gli imprenditori stessi e tantissime imprese stanno facendo la rendicontazione volontaria. Ma finiamo al solito metodo all'italiana, ognuno la fa in modo proprio. Servirebbero invece finanziamenti per favorire una rendicontazione di questo tipo" ha concluso il portavoce.