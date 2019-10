Manovra: Nomisma, da aumento cedolare costi sociali elevati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un eventuale "". È quanto sostiene, in una nota,, società di consulenza con sede a Bologna.La possibilità che la misura "salga dal 10% al 12,5%, come si evince dal Documento programmatico di bilancio,", ha detto Dondi. A giudizio dell'AD dell'istituto bolognese, "in una fase in cui il mercato della locazione è esposto alla spietata concorrenza degli utilizzi temporanei, gli affitti brevi,A risultare penalizzati - aggiunge -, in particolare quelle disagiate, che si troveranno di fronte un'offerta sempre più esigua e un contesto sempre più competitivo".