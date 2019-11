Manovra, Moscovici: quest'anno niente bocciatura o avvio procedura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sembranoi tempi delche ha caratterizzato la precedente esperienza di Governo. Adesso il clima sembra decisamente più, come testimoniano le parole pronunciate dal Commissario europeo agli Affari economici,, che interpellato sullanel corso della conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche autunnali dell'Europa, ha dichiarato:Il francese ha però tenuto a precisare chesui conti dell'Italia, in base al colore politico dei governi. "Non si può - ha proseguito- paragonare ilche c'era stato lo scorso anno con il passato governo, di cattivo auspicio per le relazioni con l'Italia,... qui stiamo cercando degli aggiustamenti e delle spiegazioni che possono permettere di prendere delle decisioniPoi ha ribadito la sua: "Il mio messaggio al Paese però non cambiache consentono di rafforzare i punti deboli, la competitività, e il problema del rilancio della produttività,- E, in un clima sereno, non è mancato anche unsullaha subito precisato tra le risate dei giornalisti presenti.