Manovra, Misiani: gradualità su cartelle esattoriali assicurata anche per il 2021

(Teleborsa) - La gradualità sulleapprovata in Consiglio dei Ministri è garantita anche per il 2021. Lo spiega in un'intervista al Corriere della Sera, il viceministro dell'Economia,Nella misura infatti, "Non c'è solo la proroga ma anche il differimento di 12 mesi del termine per avviare la– ha sottolineato Misiani – Quindi si dà respiro anche per il 2021".Il viceministro non esclude la possibilità di indirizzare i 4 miliardi per leverso una nuova edizione del contributo a. "Quello strumento ha funzionato bene, la strada potrebbe essere quella. Lo decideremo nei prossimi giorni, anche valutando l'impatto di eventuali nuove misure restrittive", ha dichiarato.Infine, il viceministro difende l'operato dell'esecutivo in tema di sostegno allacon riferimento ai 4 miliardi stanziati in manovra: "vogliono dire che il governo rafforza il servizio sanitario nazionale.o non MES. In ogni caso quello resta uno strumento potenzialmente utile".