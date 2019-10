Manovra, lettera Ue all'Italia: non rispetta riduzione debito, chiarimenti entro domani

L'annunciata lettera Ue all'Italia sulla manovra è arrivata. Nella missiva della Commissione europea si sottolinea il mancato rispetto della riduzione del debito e si chiedono chiarimenti entro domani «per consentire alla Commissione di tenerli in considerazione prima di dare l'opinione formale» sulla manovra».

Il piano italiano «non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020, scrive la Commissione Ue. La bozza prevede un peggioramento del deficit strutturale di 0,1% del Pil, «che manca il raccomandato aggiustamento strutturale di 0,6%», e «un aumento della spesa dell'1,9%, che eccede la riduzione raccomandata di almeno lo 0,1%». Elementi che «appaiono non in linea» con le raccomandazioni, puntando ad un rischio di deviazione significativa» dallo «sforzo raccomandato».

La Commissione Ue chiede all'Italia «ulteriori informazioni sulla precisa composizione dei cambiamenti del saldo strutturale e gli sviluppi della spesa previsti nella manovra», necessari per «stabilire se c'è un rischio di deviazione significativa dagli aggiustamenti richiesti» nel 2019 e 2020.

