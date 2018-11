Manovra, le Province chiedono 3 miliardi per sicurezza infrastrutture e scuole

(Teleborsa) - Servono 3 miliardi di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza di infrastrutture e scuole nel Paese. La richiesta arriva dall'Unione Province Italiane (UPI) in occasione dell'audizione sulla Manovra alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.



Nel dettaglio, 1,5 miliardi dovrebbero essere destinati a manutenzione e sicurezza di ponti, viadotti e gallerie di competenza di Province e Città metropolitane (pari a 300 milioni annui per il periodo 2019/2023), 1,5 miliardi di risorse servono invece per la manutenzione, gestione e messa in sicurezza delle 5.100 scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane.





