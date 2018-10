Manovra, la ricetta della Bundesbank per dimezzare il debito italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un fondo salva-Stato tutto interno, finanziato con il risparmio degli italiani attraverso titoli di Stato di solidarietà da sottoscrivere "forzatamente". È la soluzione, a titolo personale, avanzata sulla stampa tedesca da, la banca centrale teutonica.Secondo Wendorff,per dimezzare il proprio debito pubblico, bensì"Invece di un fondo europeo che compri i titoli di Stato italiani e che sarebbe in ultima analisi finanziato dei contribuenti europei - spiega Wendorff secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg - si dovrebbe dare vita a un fondo nazionale, che comprerebbe i titoli di Stato". Il fondo, sarebbe finanziato da "bond nazionali per la solidarietà" che le famiglie italiane sarebbero obbligate a comprare, per esempio impiegando il 20% della loro ricchezza netta. Così, secondo Wendorff, "quasi la metà del debito pubblico potrebbe essere convertito in bond della solidarietà".