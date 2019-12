Manovra, la Camera vota la fiducia

(Teleborsa) - La Camera conferma la fiducia al governo sulla manovra con 334 voti a favore: 232 i contrari e 4 gli astenuti. Il testo è arrivato blindato a Montecitorio: i deputati hanno ratificato quanto deciso al Senato, cosa che ha scatenato le proteste delle opposizioni per i tempi troppo stretti.



La seduta è ora sospesa fino alle 17.25 per una riunione del comitato dei Nove, chiamato ad esaminare l'unico emendamento alla parte della Manovra non ricoperta dal maxiemendamento su cui il governo ha incassato la fiducia.



I passaggi successivi prevedono ora l'esame degli ordini del giorno, a seguire le dichiarazioni di voto sul provvedimento: in serata è atteso l'ok definitivo alla legge di bilancio. © RIPRODUZIONE RISERVATA