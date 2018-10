© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha deciso la. Non è bastata la risposta che ha dato i Ministroche "non è stata soddisfacente", come rivelato dal vicepresidente della Commissioneche, in conferenza stampa annunciando i motivi che hanno portato alla decisione, ha detto: "Intendiamo consolidare il piano di investimenti per rendere l'Europa più credibile. Per la prima volta, la Commissione europea è costretta a chiedere a un Paese disuo Documento programmatico di bilancio. Ma non vediamo alternative.L'Europa si basa sulla fiducia se questa non c'è vengono danneggiati tutti gli stati membri. Deficit elevati e debiti elevati non portano a una crescita di lungo periodo", ha detto, riferendosi all'Italia. "Si tratta di garantire che lepossano accedere a crediti a basso costo. Non possiamo lasciare alle generazioni future un debito così oneroso".Dopoha preso la parola il Commissario Europeo per gli affari economiciche ha detto:Abbiamo contribuito tutti a formulare questo parere. Da quando il Governo italiano ha annunciato questa Manovra che abbiamo visto che era un caso limite. Una deviazione chiara e netta dei debiti assunti. La Commissione non intende sostituirsi al Governo. Quello che ci preoccupa è l'impatto di bilancio sui cittadini. L'Italia deve ridurre il debito pubblico nemico di ogni cittadino. Questo fardello lascia l'economia senza respiro, la soffoca. Il Progetto di bilancio italiano, così com'è non consentirà di ridurre il debito. Questa commissione ha sempre concesso flessibilità al Paese. Il Governo ora ha tre settimane di tempo per ripresentare il Progetto di bilancio, ma sollecitiamo il Governo a inviarlo. Restiamo aperti al dialogo. E' solo una tappa. Non la fine. La porta rimane aperta."Intanto risale lo spread che tocca i 315 punti base.