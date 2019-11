Manovra, ipotesi è via libera definitivo del Parlamento tra il 27 e il 28 dicembre

(Teleborsa) - Il Parlamento punta a licenziare in via definitiva la manovra intorno al 27-28 dicembre. Lo ha riferito il capogruppo del PD in Senato, Andrea Marcucci, nel corso di una conferenza stampa per illustrare gli emendamenti del Partito Democratico, ricordando che l'approdo in Aula al Senato, il ramo parlamentare da cui partirà l'iter della Legge di Bilancio, è stato fissato per il 3 dicembre.



"L'ipotesi - ha detto Marcucci - è concludere intorno al 27-28 dicembre in modo che ci sia la possibilità di dare tutti il proprio contributo".



La manovra attualmente è all'esame della commissione Bilancio del Senato. I lavori entreranno nel vivo soltanto dopo l'ok al Dl Fiscale che si trova all'esame della commissione Finanze della Camera.