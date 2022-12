Manovra, in serata il voto di fiducia alla Camera

(Teleborsa) - Ilalla Camera dei deputati sullasi terrà questa sera dalle 20.30 con la prima chiama. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio dopo la richiesta posta in Aula dal governo. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 19. La seduta proseguirà poi ad oltranza con lesulle tabelle poi a seguire gli ordini del giorno e la nota di variazione approvata dal Consiglio dei Ministri. Quindi leed ilatteso intorno alle 6 del 24 dicembre.Un emendamento alla Manovra prevede che le città con20 volte superiori a quelle dei residenti possano aumentare più facilmente l'imposta dall'1 gennaio 2023. Si farà riferimento ai dati pubblicati dall'Istat e riferiti al triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento. Un altro emendamento presentato dale approvato inriguarda invece ilper cui sono state stanziate risorse per 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro "a decorrere dal 2024". Confermato il tetto Isee a 50.000 euro per ricevere il contributo.Nell'ultima versione della Manovra del governo Meloni vengono posti nuovi limiti al. Si prevede che, se si riceve un'offerta di lavoro, qualunque essa sia, o la si accetta o si perde l'assegno. Su proposta di Maurizio Lupi il riferimento all'offerta "congrua" è infatti scomparsa. Fino ad oggi come "congrue" erano considerate le offerte per posti di lavoro entro 80 chilometri dal domicilio, raggiungibili in 100 minuti con mezzi di trasporto pubblici. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il ministero del Lavoro nel decreto sul Reddito di cittadinanza e sulle politiche attive, in arrivo a gennaio, fisserà deiper definire l'accettabilità di un'. L'assegno del Rdc sarà erogato per 7 mesi e non per 8 come stabilito nel disegno di legge originario. E scatta l'obbligo di istruzione per i giovani tra i 18 e i 29 anni.La manovra contiene infine la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini entro cui i condomìni che intendono usufruire delnella misura piena del 110% possono presentare la(Comunicazione di inizio lavori asseverata). È però necessario che l'assemblea condominiale abbia approvato l'esecuzione degli interventi entro lo scorso 18 novembre, prima che entrasse in vigore il Dl Aiuti Quater.