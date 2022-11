Manovra, il testo "bollinato" inviato alla Camera: 400 milioni per gli emendamenti

(Teleborsa) - Via libera dellae firma del capo dello Statoper laapprovata dal Consiglio dei ministri il 22 novembre. Il provvedimento "bollinato" è stato quindi trasmesso alla Camera, dove venerdì partirà l'iter parlamentare che dovrà concludersi obbligatoriamente entro il 31 dicembre. Gli articoli in totale salgono a 174 (contro i 156 dell'ultima bozza). La sessione di bilancio nell'altro ramo del Parlamento, il, dipenderà dall'andamento dei lavori della Camera: l'esame del Senato si svolgerà presumibilmente fra il 27 e il 29 dicembre. Intanto dopo l'incontro tra il governo e idella maggioranza sulla manovra è emerso che i fondi che il Mef ha accantonato per coprire gli emendamenti di iniziativa parlamentare dovrebbero aggirarsi attorno aiLa premierha convocato per il 7 dicembre i leader di Cgil Cisl e Uil, Landini,Sbarra e Bombardieri proprio per discutere della manovra di bilancio. Alla riunione parteciperanno anche i ministri economici.Dal testo bolinato emergonoper la strategia nazionale di: per gli investimenti volti all'autonomia tecnologica e all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi ci sono 70 milioni per il 2023, 90 per il 2024, 110 per il 2025 e 150 dal 2025 al 2037. Per ladella cybersecurity sono in campo 10 milioni per il 2023, 50 per il 2024 e 70 a decorrere dal 2025.Novità anche sul fronte delle: le spese per lodelescono infatti dalla bolletta elettrica. Anche per rispettare gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il governo ha infatti avviato la fiscalizzazione almeno di una parte degli oneri, escludendo quelli derivanti daldel nucleare che non dovranno più essere obbligatoriamente riscossi dai fornitori di energia. Su proposta dipotranno essere evidenziati ulteriori oneri impropri oggi in bolletta per procedere nella stessa direzione.Ancora in bilico leper commercianti ed esercenti che rifiutano i pagamenti per il. Dovrebbero scattare solo se l'importo da saldare supera i 60 euro ma non sono ancora terminate le "con la" a cui aveva legato la norma nei giorni scorsi il governo. Confermato l'aumento della soglia al contante fino 5mila euro a partire dal 2023.