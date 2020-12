© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È ancora all'esame dellail disegno diper il 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Secondo la tabella di marcia redatta dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, oggi è prevista la fiducia alapprovato in Commissione Bilancio nei giorni scorsi, mentre ilsul testo è atteso per domenica 27 dicembre.Dal 28 dicembre la palla passerà al Senato che dovrà dare il via libera entro il 31 dicembre per evitare l'. Per tali ragioni, con ogni probabilità la lettura a Palazzo Madama sarà "blindata".Si tratta di una manovra dadopo il passaggio in Commissione che con i suoiha portato un incremento delle risorse che sfiorano idi euro.Tra glipiù "costosi" si segnalano la proroga agliper l'. Ammontano infatti adi euro le risorse aggiuntive che per i primi 6 mesi del 2021 interesseranno anche le auto Euro 6: con la rottamazione di una vecchia auto (almeno 10 anni) è previsto un incentivo di 3.500 euro (1.500 dello Stato e 2.000 del venditore). Nel primo semestre previsto anche un ecobonus per il ricambio di veicoli commerciali. Confermati inoltre gli incentivi per le auto ibride ed elettriche. Ulteriorisono stati stanziati per sostenere gliAltrisono stati previsti per l'estensione del, lo sconto fino a 50 euro per cambiare vecchi televisori, finalizzato a "favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVBT2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo".Infine, stanziato da un fondo daper l'esonero dei minimali contributivi per tutte le, ordinisti e non, più colpiti dalla pandemia. Ulteriori 500 milioni stanziati per sostenere gli aeroporti: si vola poco e le difficoltà di chi lavora nel settore aumentano.