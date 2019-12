Manovra, Gualtieri: si volta pagina, primi segnali incoraggianti economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La"consente al Paese die imboccare ile della coesione sociale" con un. Parole del Ministro dell'Economia,, che in audizione alla Camera ha detto cheper l'economia italiana e gli obiettivi di crescita indicati dal governo "sono ampiamente raggiungibili".Nel complesso, ha riferito il titolare di Via Venti Settembre, "della manovra di finanza pubblica ha, rispetto al tendenziale, un, 12,5 miliardi nel 2021 e 10,4 miliardi nel 2022". Un provvedimento che esce dal Senato "ulteriormente migliorato".Il Ministro ha quindi, sottolineato l'impatto positivo dellasulla pressione fiscale. La manovra, ha sottolineato, "e rispetto agli andamenti tendenziali ma anche rispetto al risultato dello scorso anno" su cui si è avuto un. Risultati "significativi" visti anche "i tempi strettissimi" nei quali ha potuto agire l'esecutivo. "Il governo appena insediato - ha infatti ricordato Gualtieri - si è trovato ad affrontare una, 23,1 miliardi di" oltre alla "necessità ovvia di assicurareci" e alla "necessità di imprimere unache stava sperimentando una fase di pesante rallentamento". Obiettivi che sono stati perseguiti "nel quadro della necessità di non limitarsi alle clausole ma di avviare l'attuazione di un: riduzione delsul lavoro,per crescita e sostenibilità".E proprio sul Fisco il Ministro ha annunciato unae ha illustrato le principali misure di riduzione dell'imposizione fiscale contenute nel Ddl bilancio, in particolare la riduzione dela vantaggio dei lavoratori dipendenti., ha detto. Elencando gli interventi della manovra, Gualtieri ha aggiunto che "il bonus cultura per i diciottenni è stato confermato" riconoscendo "300 euro di beneficio individuale". Finora la card cultura per i diciottenni era di 500 euro.